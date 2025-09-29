山形市とオーストリアのキッツビューエル市が姉妹都市となって６０周年となったことを記念した市民訪問団がきょう出発しました。 コロナ禍を経て２年遅れでの派遣です。 きょうは山形市役所で山形市の姉妹都市オーストリアのキッツビューエル市に派遣される市民訪問団の出発式が開かれました。 キッツビューエル市はアルプスのふもとに位置し、季節を通して観光やスポーツを楽しむことがで