松山の記録達成に期待が高まる(C)産経新聞社クローザー1年目で歴史に名を残した。中日の守護神・松山晋也は、9月28日の阪神戦（甲子園）でシーズン46個目のセーブを記録。2005年の岩瀬仁紀（中日）、07年の藤川球児（阪神・現監督）のリーグ記録に並んだ。【動画】松山晋也が46セーブ目に雄叫び！ 阪神・佐藤輝明を155キロの豪速球で三振に打ち取ったシーンプロ入り3年目の松山は今季から抑え役を任されており、いきなりの大