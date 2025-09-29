ノーベル平和賞受賞から約１年。「日本被団協」の代表理事が京都で核廃絶を訴えました。（日本被団協金本弘代表理事）「今の被ばく者の願いは、私たちがせめて生きている間に、核兵器廃絶の道筋でいい、道筋でいいから知って死にたい」去年、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の代表理事・金本弘さん（８０）。今後どう核廃絶を目指すのか考える、立命館大学のシンポジウムに登壇し、生後９か月に広島で被ばくした自身の