2025年度で閉校する桜島の小学校と中学校で合同の運動会が開かれました。在校生に加え、地域の住民も参加。寂しさを抱えながらも笑顔に溢れた運動会となりました。桜島の黒神小学校と黒神中学校の合同運動会は、悪天候のため体育館での開催となりました。在校生の小学生2人、中学生2人に加え、地域の住民や消防団など約150人も参加しました。鹿児島市は2026年4月に義務教育学校の「桜島学校」を開校するため、黒神小学校と中