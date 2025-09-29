◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝９月２９日、シャンティイ調教場日本から参戦しているクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）、アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）の３頭が２９日、シャンティイ調教場でそれぞれ調整を行った。クロワデュ