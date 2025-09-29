広島市が山陽道に設置を検討している「高陽スマートインターチェンジ」について、実施計画書の策定に向け会合が開かれました。広島市役所で開かれたのは広島市と国、NEXCO西日本などで構成される「地区協議会」です。広島市は国に、山陽道の「広島インターチェンジ」と「広島東インターチェンジ」の間,約3キロの地点にETC専用の「高陽スマートインターチェンジ」の設置を要望しています。近隣