2023年夏の豪雨で被災し山口県の一部の区間で運休していたJR山陰線が27日に全線再開しました。JR山陰線は、2023年夏の豪雨で下関市豊北町の粟野川橋梁の橋脚が傾くなどの被害を受け、滝部・人丸駅間がこれまで運休となっていました。JR西日本は先月末に復旧工事を完了し、運転再開に向けて試運転や信号機・踏切の動作の確認を行ってきました。復旧した滝部・人丸駅間は21.6キロで上下線ともに11本運転します。（親子で乗車・子ども