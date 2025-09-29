【ポイント】・9月最終日。真夏日もそろそろ終わりへ。・30日（火）は全国的に秋晴れ。秋らしい陽気に。・朝は少しヒンヤリ。服装に注意。・今週は周期的な天気変化。【全国の天気】9月最終日は秋雨前線が南へ下がり、日本列島は北の高気圧に覆われるでしょう。全国的に秋晴れとなり、空気も秋らしくなりそうです。鳥取は明け方まで雨が残りますが、日中は止む見込みです。30日（火）の朝は前日より冷え込み、西日本や東日本も内陸