フリーアナウンサーの松下由依（28）が29日までに自身のインスタグラムを更新。福岡の美人タレントとの“すっぴん”2ショットを公開した。自身のインスタグラムストーリーズで「2人でとある撮影でした」と福岡出身のタレント山下七子との“すっぴん”2ショットを公開した。さらに「すっぴんが化粧時と全く変わらない七子氏」とつづった。山下も自身のインスタグラムストーリーズでこの投稿を引用。「由依さんと楽しい撮影