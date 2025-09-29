凱旋門賞の第1回登録取消（取消料1450ユーロ＝約25万円）が29日、締め切られ、日本から参戦予定のアロヒアリイ、クロワデュノール、ビザンチンドリームを含む17頭が登録を継続した。登録馬80頭に含まれた日本馬のヘデントール、シンエンペラー、レガレイラは登録を取り消した。30日にも第2回登録取消（取消料6000ユーロ＝約104万円）があり、1日に出馬投票が行われる。