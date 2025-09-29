ガザ北部ガザ市で、イスラエル軍による攻撃中に立ち上る煙＝29日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマスは28日、イスラエル軍による自治区ガザの中心都市、北部ガザ市周辺への過去48時間の激しい攻撃で、拘束する人質2人と連絡が取れなくなったと主張した。救出のため攻撃を一時停止するよう要求した。ガザ保健当局は28日、2023年10月の戦闘開始後の死者が6万6千人を超えたと発表した。イスラエ