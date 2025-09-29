バッサリと髪をカットしたいけれど、家族に意見を聞いたら反応が微妙……そんな時、あなたならどうしますか?東京・銀座の美容室「VIEW GINZA」の美容師・にっしーさんが自身のYouTubeチャンネル「にっしーショートボブ銀座美容師」に投稿した動画が話題になっています。今回投稿された動画は、久々に日本に遊びに来たという、オハイオ州在住の50歳の女性のカット動画。ロングヘアを切ろうと思ったら、娘さんに「切らない方がいい