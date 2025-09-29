日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２９日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲秋場所は横綱大の里（２５＝二所ノ関）が２場所ぶり５度目の優勝を達成。千秋楽の本割で横綱豊昇龍（２５＝立浪）に押し出されて星で並ばれたものの、決定戦で寄り倒して横綱として初めて賜杯を手にした。横審の大島理森委員長（元衆議院議長）は両横綱による決定戦について「１６年ぶりとなった横綱（同士による）決