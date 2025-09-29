日本共産党の小池晃書記局長は２９日、国会内で会見。自民党総裁選（１０月４日投開票）をめぐる小泉進次郎氏陣営の?ステマ問題?について言及した。これは小泉陣営で広報班長を務めた牧島かれん元デジタル相の事務所が陣営内にメールを送付して配信動画へのコメント投稿を要請した問題。牧島氏は責任を取る形で広報班を辞任し、小泉氏は自らの関与を否定した上で「最終的には私の責任」と事実関係を認め謝罪していた。小池氏