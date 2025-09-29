福岡ソフトバンクホークスの優勝で、福岡の商業施設やスーパーなどでは優勝セールが始まっています。福岡県は、日本一になった場合の経済波及効果の試算を発表しました。 ■中村安里アナウンサー「こちらでは、タカホーセールが開催されています。店内には、ユニホームもあってホークス一色です。」イオン九州の店舗のうち、315店舗で28日から始まった「タカホー