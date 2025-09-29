前の町長が職員108人にハラスメントをしていた愛知県東郷町。初めて「ハラスメント防止条例」を可決です。 【写真を見る】職員108人に｢死ね｣｢殺すぞ｣ 前町長が辞職した愛知･東郷町で初の「ハラスメント条例」可決 来年1月施行 愛知県東郷町では、井俣憲治前町長が108人の職員に対し、「死ね」「殺すぞ」などと発言し、去年、辞職しています。この問題を受けて、東郷町で初めてとなる「ハラスメント防止条例案」が29日、本会議に