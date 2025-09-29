２９日、国務院新聞弁公室が文化・観光分野の発展成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見に臨む孫業礼氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京9月29日】中国の孫業礼（そん・ぎょうれい）中央宣伝部副部長、文化・観光部長は29日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、文化・観光産業は力強く発展しているとして次の