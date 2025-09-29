お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）が、28日放送のABEMA『チャンスの時間』#331に出演。新幹線での“ブチギレられなかった”相談に対し、自虐を交えたアドバイスを送った。【写真】渡部、妻・佐々木希“あの騒動初激白”の舞台裏この日の放送は「新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」と題し、キレづらくなった世の中で最強の“ブチギレ軍団”がベストなキレ方をアドバイスする企画「行列ので