◇近畿学生野球秋季リーグ第5節1回戦奈良学園大1―0和歌山大（2025年9月29日GOSANDO南港野球場）奈良学園大が3季連続47度目の優勝に王手をかけた。きょう30日の2回戦で勝ち点を挙げれば優勝が決まる。エース矢川幸司郎（3年＝日本航空石川）が粘り強いピッチングで9回2死までこぎつけたが、相手5番打者に四球を与え一、二塁となったところで降板。2番手・近藤拓海（3年＝履正社）が続く打者に四球を与え、さらに1ボール