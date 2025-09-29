アサヒグループホールディングスはサイバー攻撃を受け、国内のすべての商品の受注と出荷を停止したと発表しました。【映像】アサヒグループホールディングスのHPアサヒグループホールディングスによりますと29日午前7時頃、社内のシステムで不具合が確認され、担当者が調べたところサイバー攻撃が確認されたということです。ビールなどの酒類や飲料、食品など国内のグループすべての拠点で出荷と受注が停止していて、生産ラ