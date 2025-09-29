中国のパイプ敷設船「濱海109」が9月28日に渤海南部海域でのパイプ敷設ミッションを完了し、中国の海底石油・ガスパイプラインの全長が1万キロを超えました。この長さは世界でも上位に入るとのことです。海底パイプラインは海洋石油・ガス生産システムの生命線ともされ、石油・ガス田内部の各施設をつなぐだけでなく、石油・ガス資源を安定して陸上の終端施設へ輸送する役割を担っており、海底の油井口から海底パイプライン、そし