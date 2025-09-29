男子バスケットボール・B3リーグの徳島ガンバロウズは9月27日、今シーズンの開幕戦に臨みホームでヴィアティン三重と対戦しました。待ちに待った開幕、会場のアスティとくしまには3138人の観客が詰めかけました。（徳島ガンバロウズのファンは）「ずっと塚本さん応援しています、どんどんいいパスを回してほしい」（記者）「チームガラッと変わったけど？」（徳島ガンバロウズのファンは）「ちょっ