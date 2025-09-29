富士山が“噴火”して電子レンジがピカピカに!? チンするだけの可愛いお掃除アイテムや、暮らしが便利になるアイデア雑貨が続々登場総合雑貨メーカーのハックから、日々の暮らしを楽しく、そして便利にしてくれる新しい生活雑貨8種が発表されました。特に注目したいのが、富士山の形をしたユニークな「電子レンジがキレイになるスチーム富士山」。使い方はとても簡単で、水とクエン酸などを入れて電子レンジで加熱するだけ