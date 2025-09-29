新潟市議会9月定例会が29日に閉会し、能登半島地震の復旧に向けた費用など18億6000万円の補正予算案が可決されました。 補正予算は29日の本会議案で全会一致で可決されました。能登半島地震で被災した公道の復旧費用増額に約15億4000万円。このほか、にいがた2kmの活性化や部活動の地域移行に向けた事業にも予算がつけられました。また、9月議会では地域一体の液状化対策工事をめぐり施設の維持管理費の一部住民負担についてや