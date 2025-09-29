現地９月28日に開催されたベルギーリーグ第９節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が、伊東純也を擁するヘンクとホームで対戦した。STVVからは小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介の６人が先発。松澤海斗がベンチスタートとなったなか、開始４分で相手のオウンゴールで先制に成功した。ただ、55分にレイン・ヴァン・ヘルデンが一発退場となり、数的不利を強いられる