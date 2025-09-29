県警察学校で29日、初任科生の卒業式が行われました。 この春 採用された35人が、警察官としての本格的な一歩を踏み出しました。 門出の日を迎えたのは、4月に警察官として採用された22歳～28歳の35人です。 （卒業生代表 後田 俊介さん） 「県民の期待と信頼に応えることができる力強い警察官を目指し、職務にまい進する決意」 警察官として必要な知識を学び、武道や逮捕術などの厳しい訓練を重ね