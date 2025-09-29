バスケットボール・U18日清食品トップリーグに出場している男子の帝京長岡は、地元・長岡でのゲームで27日に今年のインターハイ王者・鳥取城北と対戦しました。 今年のインターハイ準々決勝のリベンジマッチ。第1クォーター、鳥取城北の連続得点でリードを奪われるも、6番・田巻のスリー、エース赤澤の1対1で食らいつき逆転に成功します。 その後は、両チ}