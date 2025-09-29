まるで霧の中にいるような幻想的な景色。秋を代表する草花の一つ「ミューレンベルギア」です。北アメリカ原産で赤紫色の穂が特徴です。鹿屋市のフラワーガーデン「ダマスクの風」では今、ミューレンベルギアが見ごろを迎えています。広さ4000平方メートルの畑におよそ1万3000株が植えられています。秋の訪れを感じるミューレンベルギア。見ごろは10月いっぱいまでだということです。