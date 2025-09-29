記者会見する横綱審議委員会の大島理森委員長＝29日、東京・両国国技館日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）は29日、東京・両国国技館で定例会合を開き、16年ぶりの横綱同士の優勝決定戦を闘った大の里と豊昇龍に対し、大島理森委員長（元衆院議長）は「両横綱の『大豊（たいほう）時代』が来た。重責をしっかりと果たした」と賛辞を贈った。持ち前の攻撃相撲を取り戻し、2場所ぶり5度目の優勝をつかんだ大の里につ