アサヒグループホールディングス（HD）は29日、サイバー攻撃を受けてシステム障害が発生したと発表した。ビールや飲料など各製品について受注や出荷業務を停止した。サイバー攻撃を受けてから10時間以上たった午後5時半の時点で復旧のめどは立っていない。お客様相談室などのコールセンター業務も停止した。現時点では障害の範囲は日本国内に限られ、個人情報や顧客データの外部流出は確認していないとしている。アサヒグル