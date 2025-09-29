【ハノイ共同】ベトナム中部などで28日から29日にかけて台風が直撃、政府は29日、豪雨や洪水により11人が死亡し、30人超が負傷したと発表した。強風で家屋や商業施設の屋根が吹き飛ばされるなど多くの建物が損壊。行方不明者は10人超おり、被害が拡大する恐れがある。政府は不明者の捜索や被害復旧に努めるとしている。防災当局によると、北部ニンビン省では竜巻が発生し、死傷者が出た。国営ベトナム通信は中部クアンチ省の川