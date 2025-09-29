モルドバ議会選の開票作業を行う人々＝28日、キシナウ（ロイター＝共同）【キシナウ共同】欧州南東部の旧ソ連構成国モルドバで28日、議会（一院制、定数101）選挙が行われ、中央選挙管理委員会は29日、親欧米のサンドゥ大統領が率いる与党「行動と連帯」の得票率は50％、親ロシアの野党連合「愛国者ブロック」が24％だったとの開票結果を発表した。与党の単独過半数確保が確定し、サンドゥ氏は「欧州連合（EU）への統合の道が保