国分太一氏のコンプライアンス上の問題について、日本テレビの親会社が設置した外部有識者による委員会が「到底看過し得ない程度」とし、日本テレビ側の一連の対応を「適切なものであった」と評価しました。日本テレビの親会社「日本テレビホールディングス」は、問題の発覚から国分氏の番組降板の決定・公表に至るまでの対応について、外部の有識者で構成される「ガバナンス評価委員会」を設置し、検証を進めていました。きょう、