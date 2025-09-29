幼稚園児らを乗せた送迎バスが民家に突っ込みました。きょう午前9時前、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園の送迎バスが民家に突っ込み、運転手の宮下潤一さん（49）が死亡しました。バスには運転手のほかに、▼4歳から5歳の園児9人と、▼50代の女性教諭も乗っていて、園児9人が軽いけがをしたということです。近くで働く人「運転手さん、もう意識なくて。園児たちは数人泣いている子がいた」当時バスは幼稚園に向かう途中でしたが、何らかの