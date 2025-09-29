アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は２９日、外部からサイバー攻撃を受け、自社や国内のグループ会社にシステム障害が発生したと発表した。受注・出荷業務やコールセンター業務を停止しており、復旧のめどは立っていないという。発表によると、システム障害は２９日午前７時頃、国内のみで発生した。これまでに個人情報や顧客データなどの流出は確認されていないという。