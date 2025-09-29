ベトナムに台風が上陸しました。地元メディアなどによりますと、台風20号は29日午前、ベトナムに上陸し、激しい突風で住宅が倒壊するなどしてこれまでに6人が死亡、数十人がけがをしました。また、船3隻と連絡がとれなくなり、17人が行方不明だということです。北部ゲアン省では、強風のため電柱がなぎ倒され、電線が道路をふさいでいる様子が確認できます。また、建物の屋根が吹き飛ばされたり道路が冠水するなどの被害も出ていて