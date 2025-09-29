米最強ボクサーが警官に銃を突きつけられる衝撃の動画がネット上に拡散され、波紋を呼んでいる。「ニューヨーク・ポスト」「ＴＭＺスポーツ」など米メディアによると、世界スーパーミドル級４団体統一王者のテレンス・クロフォード（３８＝米国）は、１３日に?カネロ?サウル・アルバレス（メキシコ）を破り３階級で４団体統一の偉業を達成したことを受け、２７日に故郷のネブラスカ州オマハで祝賀パレードが開催された。動画は