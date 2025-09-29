ライドオンエクスプレスが展開する宅配寿司「銀のさら」はこのほど、「(特例)特定小型原動機付自転車」専用配達員の募集を開始した。特定小型原付の専用配達員を募集○配達手段の多様化で雇用間口を拡充同社では、従来型のバイクによる配達だけでなく、配達手段を多様化することで雇用に繋げる、配達体制の拡充を目指している。この体制の新たな手段の1つとして、特定小型原付の導入を"バイクとしての配送力"と"自転車としての手軽