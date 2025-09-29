新日本プロレス１０月１３日両国国技館大会の全対戦カードが２９日に発表された。同大会のメインではＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.がＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とのＶ３戦に臨む。ザックは２８日神戸大会で成田蓮の挑戦を退けＶ２に成功。Ｇ１公式戦と準決勝で２度対戦し、１勝１敗の竹下との頂上決戦に臨む。さらにＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の