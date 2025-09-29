人気アニメ「ドラえもん」のドラえもんの声で知られ、昨年９月２９日に亡くなった声優の大山のぶ代（おおやま・のぶよ本名・山下羨代＝やました・のぶよ）さんのお別れ会が２９日、東京・港区のオークラ東京で行われ、約２５０人が花を手向けた。祭壇は、大山さんが好きだった紫と白の約８０００本の花。会場には大山さんが出演した作品にまつわる台本、ぬいぐるみなど約３０点が展示された。発起人の１人は大山さん夫妻の