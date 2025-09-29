「自分にゆとりができるのを待って人を救おうとするならば、いつまで経っても人を救う日はおとずれない」─。渋沢栄一が埼玉県立川越高校に贈ったこの言葉は私の心に残り続けています。 私は寄付が社業の原動力になると考えています。なぜなら、寄付をすることによって社会貢献に資することはもちろん、理念に共感した人材が全国から集まって来てくれるからです。そういった人材が集まれば、自ずと製品に磨きはかかりますし、