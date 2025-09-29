愛知県西尾市で住宅で火事があり、親子が死亡しました。 【写真を見る】愛知・西尾市の住宅火災で50代と70代の親子が死亡 鉄骨2階建ての住宅が焼ける 警察によりますと、きょう午前8時すぎ、西尾市刈宿町の無職・鳥居房子さん（77）の住宅から煙や火が出ているのを、近くに住む人が見つけ消防に通報しました。 鉄骨2階建ての住宅が焼け、室内にいた鳥居さんと、同居する長男の会社員・鳥居史朗さん51歳が病院に運ばれましたが、