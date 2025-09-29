news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「クマが“高級ブドウ”食い荒らす一晩で約５０房」のニュースについてお伝えします。山形県高畠町のブドウ畑に現れたクマ。暗闇の中、キラリと目を光らせ狙うのは、“高級ブドウ”、シャインマスカットです。クマは立ち上がると、シャインマスカットを覆う袋を口で器用に剥がし、ムシャムシャと食い荒らしていきます。クマの“ブドウ狩り”。農園によりますと、シャインマスカット約5