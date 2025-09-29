南海トラフ地震の30年以内の発生確率について、政府の地震調査委員会は、これまでの「80％程度」から「60から90％程度以上」とするとしました。分かりにくくなったようにも思える、今回の変更。どのように受け取るべきなのか、そもそも地震発生確率とはどのように出しているのか。社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。【週刊地震ニュース】■南海トラフの発生確率を変更へ先週、国内で震度1以上の地震は、39回ありました。