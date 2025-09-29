中国を訪問した北朝鮮の崔善姫外相が、中国側の要人と相次いで会談しました。冷え込んでいた両国関係の修復をアピールする狙いがありそうです。中国の李強首相と北朝鮮の崔善姫外相が29日、北京で会談しました。国営メディアによりますと、李強首相は「北朝鮮との相互理解と友好を深め、互いの発展を進めることを望んでいる」と述べました。これに対し、崔外相は「台湾問題など中国の核心的利益に関わる問題で、中国の立場を断固と