東京時間17:53現在 香港ハンセン指数 26622.88（+494.68+1.89%） 中国上海総合指数 3862.53（+34.43+0.90%） 台湾加権指数 25580.32（-443.53-1.70%） 韓国総合株価指数 3431.21（+45.16+1.33%） 豪ＡＳＸ２００指数 8862.79（+75.07+0.85%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80650.63（+224.17+0.28%） ２９日のアジア株は総じて上昇。前週末の米国株が上昇したことや週明けの米国株価