ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊いずれも８３ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.724 フランス3.549（+83） イタリア3.551（+83） スペイン3.284（+56） オランダ2.879（+16） ギリシャ3.404（+68） ポルトガル3.147（+42） ベルギー3.274（+55） オーストリア3.024（+30） アイルランド2.968（+24）