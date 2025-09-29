「ウェイキーカップ・Ｇ１」（２９日、多摩川）木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝はノーハンマーながら上々の気配だ。初日５Ｒでは２コースから差してきっちり２着を確保。「回転が足りていなくてターンが重かったけど、行き足、伸びは悪くない。やはり２連対率よりはいいと思う」とニンマリ。２連対率は約３０％だが前検から好感触を得ていた。今年は６月からつのＧ１周年を含む９回優出して、一般戦を３回優勝。高