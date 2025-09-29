「デイリースポーツ杯」（２９日、江戸川）加藤啓太（４１）愛知＝１０９期・Ｂ１＝が、２日目６Ｒのイン戦で２着に敗れたものの、３戦１勝、オール３連対と好調をキープしている。１Ｍは３コース・田路朋史（兵庫）の強襲を受けてもたついたが、２番手で抜け出した。「チルトを跳ねて失敗しました。回ってないと思って０・５にしたのが余計だった。ターンで滑る感じがあった」と振り返った。今節は新ペラからのスタートだっ