グローバルボーイズグループ・JO1が10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のタイトル曲「Handz In My Pocket」のミュージックビデオ（MV）が、きょう29日午後6時に公開された。【MVカット】衣装の細部にも注目！JO1最新曲M今作のキャッチコピーは「You’ll never guess what’s in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる」。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目